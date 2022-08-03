Live24: регулярно гулять босиком полезно для позвоночника

Регулярные прогулки босиком полезны для позвоночника. Об этом сообщило издание Live24.

По данным сайта «ПолитЭксперт», здоровье спины могут улучшить прогулки без обуви по траве, песку или гальке. Также полезно стоять на гвоздях.

Но есть и противопоказания. Не стоит ходить босиком людям с болезнями суставов и позвоночника или при диабете с невропатией.

Начинать такие прогулки стоит постепенно. Например, с хождения по траве или песку. Это простимулирует мышцы, которые не задействованы во время хождения в обуви. После возвращения домой следует вымыть ноги с мылом и намазать кремом, чтобы избежать трещинок на коже.