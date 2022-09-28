Live24: дыхательные упражнения помогут понизить давление | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 21:08 Поделиться Telegram

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Viber Live24: дыхательные упражнения помогут понизить давление

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Специалисты Университета Колорадо, Университета Аризоны и Колледжа Алма посоветовали развивать дыхательные мышцы, чтобы понизить артериальное давление. Об этом сообщило издание Live24.

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По данным сайта «ПолитЭксперт», добровольцы приняли участие в эксперименте и использовали устройство, которое развивает дыхательные мышцы. Выяснилось, что после этого у них выровнялось артериальное давление. Эффект от упражнений был сравним с приемом лекарств, заключили ученые.

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