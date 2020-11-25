Липовые протоколы лечения коронавируса появились в Сети

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО Ирина Кравченко пояснила, что подобные подделки в первую очередь опасны тем, что человек начнет неправильное лечение. Дело в том, что на первом месте в фейковом протоколе указан препарат, которого даже нет в официальных рекомендациях.

«Когда идет поражение верхних дыхательных путей, то при правильном лечении оно не перейдет в вирусную пневмонию или перейдет в легкую форму. А при неправильном стартовом лечении все ворота для перехода в тяжелую пневмонию открыты», — отметила она.

Специалист уточнила, что тяжелая пневмония требует подключения человека к ИВЛ. В 80% случаев пациент умирает.

В настоящий момент обвинить в распространении фейка некого. На «документе» нет никаких подписей и печатей.