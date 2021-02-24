Лихорадку денге выявили у вернувшихся с Мальдив российских туристов

Лихорадку денге диагностировали у туристов, вернувшихся с Мальдив в Новосибирск. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов, написал «Интерфакс».

«Очередные случаи завоза есть лихорадки денге. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах, в итоге — покусы комаров, и произошел завоз», — процитировала Щербатов газета «Известия».

По его словам, заболевание не получило внутреннее распространение в регионе.

Отмечается, что переносчиком флавивируса, вызывающего эту лихорадку, является москит. У заразившихся резко поднимается температура и начинает болеть голова. Помимо прочего, у пациентов возникает боль в мышцах и суставах, наблюдаются кашель, сыпь и тонзиллит. Также вирус может спровоцировать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком.

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