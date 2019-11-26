Лихорадку денге привезли в Пензу с Мальдивских островов

Мужчина попал в инфекционное отделение, где врачи сразу заподозрили редкую в этих краях болезнь. Больной жаловался на высокую температуру, сыпь на ногах и общую слабость. Как выяснилось, недавно пациент вернулся с отдыха на Мальдивских островах. Это и натолкнуло врачей на мысль о лихорадке денге. Мужчина получил соответствующее лечение и по выздоровлении был выписан.

Лихорадку денге подозревают еще у одного пациента, который находится на стационарном лечении.

«Симптоматика схожа. В настоящее время проводятся исследования с целью подтверждения диагноза и адекватная терапия», — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям регионального министерства здравоохранения Джамиля Курмаева.

Лихорадка денге считается тропическим заболеванием. Ее переносят комары семейства Aedes. В мире ежегодно болезнь диагностируют у 50−100 миллионов человек, из них у 500 тысяч — в тяжелой форме. Летальным исходом оканчиваются 20 тысяч случаев заболевания. В России в среднем фиксируется около 100 случаев заболевания этой лихорадкой.

Первые симптомы болезни — высокая температура, ломота в теле, выраженная слабость, тошнота и рвота, сыпь на коже.