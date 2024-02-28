Здоровье 28 февраля 2024, 11:18 Life: натуральный сыр можно распознать по ровной текстуре и сохранению формы

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с изданием Life объяснила, каким образом покупатель может самостоятельно выявить натуральный сыр.

По ее словам, натуральный сыр обычно имеет ровную текстуру и сохраняет форму. Его поверхность не должна быть слишком яркой, иначе можно говорить о добавлении красителя. Если сыр при сжатии потрескался, это означает, что производитель добавил в продукт сухое молоко и пальмовое масло.

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«Большинству сыров требуются время и особые условия для вызревания. Благодаря химическим и биологическим процессам формируются уникальный вкус и текстура каждого сорта», — отметила Лялина.