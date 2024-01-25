Здоровье 25 января 2024, 13:32 Life: кешью в сыром виде смертельно опасны для людей, у которых есть аллергия на ядовитый плющ

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Издание Life выяснило, какие продукты могут представлять опасность для здоровья и жизни людей, если их неправильно приготовить. Первыми в список попали орехи кешью.

По данным специалистов, оболочка этих орехов содержит яд урушиол. Он представляет смертельную опасность для людей, у которых есть аллергия на ядовитый плющ. У некоторых вещество может вызывать сильнейший токсический дерматит.

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Белок фитогемагглютинин (фазин), содержащийся в красной фасоли, способен вызывать как минимум несварение и отравление. После употребления этого продукта человек может испытывать тошноту, рвоту, диарею.

Смертельную опасность представляют и грибы, долго пролежавшие без термической обработки. В собранных грибах спустя три часа начинают накапливаться токсические вещества — растительный белок разлагается.