Лидер группы «Ва-БанкЪ» сравнил коронавирус с курением

«Не думаю, что сегодня вирус так уж сильно по своему охвату отличается от предыдущих вирусов — свиной грипп и так далее. Конечно, есть заболевшие, есть карантины, но, думаю, это борьба финансов, крупных финансовых корпораций — кого-то отжимают, кто-то приходит на их место. Мы совсем недавно были свидетелями того же самого с курением. Как только мы начали задвигать обычные сигареты, появились электронные — это все борьба корпораций», — заявил Скляр.

Вскоре пройдет концерт группы, посвященный 20-летнему юбилею альбома «Нижняя тундра», записанному совместно с писателем Виктором Пелевиным. Зрителям выдадут специальные маски в стиле фильма.