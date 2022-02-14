Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме самоизолировался после теста на ковид

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев отправился в самоизоляцию. Причиной стал положительный тест на коронавирус, рассказал источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, сейчас Васильев находится дома. Источник добавил, что политик сдал еще один тест, чтобы подтвердить или опровергнуть первое исследование. После получения результатов он будет принимать решение о своем лечении.

В начале февраля в больницу с коронавирусом попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Позже с признаками ОРВИ госпитализировали главу КПРФ Геннадия Зюганова. Сегодня его соратники сообщили, что политик чувствует себя хорошо, но пока еще находится в больнице. Решение о его выписке принимает лечащий врач.

За минувшие сутки в России выявили 180 456 новых случаев коронавируса. В больницы попал 10 451 человек, что 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля. В лидеры по заболеваемости вышел Санкт-Петербург. Занимавшая обычно первое место Москва сместилась на вторую строчку. За столицей следует Московская область.