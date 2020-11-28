Лежачему инвалиду из Кирова больница отказала в с спецпитании

Семья пенсионеров из Кирова уже несколько лет ухаживает за своим 31-летним сыном Артемом с редким заболеванием. Мужчина не может самостоятельно двигаться и питается только через зонд. Питание для него привозили из больницы, но с 1 января в медицинском учреждении родителям Артема сказали, что денег на него больше нет.

У Артема редкое сочетание сахарного и несахарного диабетов. Он остро реагирует на любые продукты или препараты. Мать мужчины рассказала, что после смены лекарства в 2010 году он впал в кому. Врачи буквально вытащили его с того света, но Артем встать больше не смог.

Сейчас у него инвалидность первой группы. Он может дышать, реагирует на свет и знакомые голоса родителей. Но не говорить, ни двигаться он не может. Мать и отец стараются сделать все возможное, чтобы поддерживать в сыне жизнь. На лекарства уходит много денег. Питается Артем специальными смесями, которые проходят через зонд прямо в желудок. Это питание поставляли из больницы на протяжении нескольких лет. Но тут вмешалась пандемия.

«На той неделе позвонили и сказали, что питания у нас больше не будет. Привезли в последний раз. Объяснили тем, что нету денег в связи с коронавирусом», — рассказала мама Артема.

По ее словам, стоимость в год такого питания составляет около 400 тысяч рублей. Таких денег в семье просто нет. Большая часть средств от пенсии и зарплаты отца, который продолжает трудится в 68 лет идет на лекарства, которые семья бесплатно не получает.

На помощь семье пришли активисты Объединенного народного фронта, которые предложили помочь оформить паллиативный статус. По нему Артем сможет бесплатно получать препараты, но не питание.

Родители уже заявили, что намерены как-то поддерживать жизнь в сыне, но как будут его кормить пока не понимают.

В министерстве здравоохранения Кировской области ВГТРК «Вятка» рассказали, что беспокоится родителям не стоит. Лекарства и питание Артем будет получать и дальше, но уже не через больницу. Сейчас прорабатывается новый механизм, который никак не отразится на финансировании.