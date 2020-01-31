Россиянам приписывают «левые» медицинские услуги. В Госдуме говорят, что это пройдет

Год-два — и у нас полностью войдут в практику личные кабинеты пациента. Каждый будет видеть, что он прошел, что он не прошел. Возможности в кабинете будут такие, что человек сможет увидеть свои анализы, свои исследования, и тогда она (ситуация — прим. ред.) сама собой выправится, это станет невозможным Дмитрий Морозов глава комитета ГД по здравоохранению.

Пациентам с приписками депутат посоветовал жаловаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру. «Левые» записи, подчеркнул Морозов, являются нарушением, за которое нужно наказывать. Но только разобравшись, кто именно виноват в появлении фейка. Не все медики делают что-то по собственной прихоти. Яркий пример — случай в Омске. Там 71-летний травматолог пришел на работу пьяным и отказался вести прием. Он пояснил, что его не устраивает низкая зарплата и ему надоело приписывать «мертвых душ», чтобы отчитаться перед страховой.

Есть ситуации, признал Морозов, когда поликлиники поставлены в затруднительные условия. В этом случае руководитель должен обратиться в согласительную комиссию. А дальше обсудить проблемы с представителями фонда ОМС, страховой компанией и тарифной комиссией.

Здесь нужно разбираться, когда ставили врачей в какие-то жесткие рамки, когда главный врач как-то перегибал палку, были несогласованности со страховыми компаниями. Виноват в любом случае руководитель медицинского учреждения Сергей Морозов глава комитета ГД по здравоохранению.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко считает приписки жульничеством. Процветает оно из-за того, что пациенты сами не проверяют записи.

В 2019 году Госдума приняла закон о том, что региональные тарифы, по которым поликлиники получают деньги из страховых фондов, должны согласовываться с федеральными. Такой дополнительный контроль поможет медучреждениям. Часто областным больницам ставили низкий тарифный коэффициент. Клиники обрастали долгами и не могли развиваться.

«Подобных случаев будет все меньше и меньше. Но решения не могут быть достигнуты в несколько дней. Тем не менее развитие идет в нужном направлении. Мы оздоравливаем эту ситуацию. Фонды ОМС и сами страховые понимают это. Просто это огромная многоступенчатая система, поэтому она быстро не может поменяться», — заключил Морозов.