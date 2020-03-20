Доктор считает, что эпидемия скоро пойдет на спад.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — заявил он.

Однако, специалист не исключает, что осенью инфекция может вернуться. Он отметил, что до конца еще не известны ее способы передачи. Например, есть зараженные, которые никуда не ездили и ни с кем не контактировали.

Мясников не понимает, почему в стране началась такая паника.

«Я вообще не понимаю паники 140 миллионов при 200 заболевших. Даже не заболевших, а чихающих и кашляющих», — недоумевает врач, подчеркнув, что паниковать не нужно.