Летом мы об этом забудем — доктор Мясников о коронавирусе
Александр Мясников, известный российский врач, рассказал, когда, по его мнению, пройдет эпидемия коронавируса. Он считает, что летом мы уже не будем помнить о ней. Об этом написал «Царьград».
Доктор считает, что эпидемия скоро пойдет на спад.
«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — заявил он.
Однако, специалист не исключает, что осенью инфекция может вернуться. Он отметил, что до конца еще не известны ее способы передачи. Например, есть зараженные, которые никуда не ездили и ни с кем не контактировали.
Мясников не понимает, почему в стране началась такая паника.
«Я вообще не понимаю паники 140 миллионов при 200 заболевших. Даже не заболевших, а чихающих и кашляющих», — недоумевает врач, подчеркнув, что паниковать не нужно.