Названа самая опасная летняя обувь

Стать причиной серьезной деформации стопы может обувь на плоской подошве. Так считает травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.

В разговоре с сайтом kp.ru Вихтар отметил, что с этой точки зрения наибольшую опасность для ног в летний период представляют сланцы. Специалист советует, летом за городом или в парке походить босиком.

Следует обращать внимание на проработанность каркаса обуви, отметил Вихтар. По его словам, нужно, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, в том месте, где расположен большой палец. Однако слишком жесткой подошва быть не должна. Кроме того, по словам специалиста, рекомендуется пользоваться ортопедическими стельками для обуви.

Врач также добавил, что было бы прекрасной идеей, заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. В качестве примера Вихтар привел занятия йогой.

В летнюю пору также повышается вероятность отравиться пищевыми продуктами. Чтобы избежать неприятностей такого характера, в Роспотребнадзоре дали рекомендации особое внимание обращать на срок годности продуктов. Фрукты и овощи подвергать термической обработке, а воду пить бутылированную.