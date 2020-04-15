Летчик-космонавт сомневается, что коронавирус доберется до МКС

Экипаж проходит проверки перед каждым полетом. Кроме того, на МКС есть все необходимое для оказания медицинской помощи.

Сам космонавт сомневается, что инфекция сможет попасть на станцию. Так как реализован полностью весь комплекс мер, начиная от карантина, сдачи анализов, самоизоляции, когда экипаж ни с кем не общается или общается только через стекло.

По словам Сураева, нет необходимости останавливать полеты на станцию.

«У нас полностью налажена система в Центре подготовки космонавтов, где только необходимые инструктора после проверки занимаются с экипажем. Перед стартом экипажи садятся на карантин на две недели, а сейчас даже и больше, чтобы выявить, они постоянно сдают и тесты на коронавирус», — пояснил он.