Летальность COVID-19 в России оказалась ниже средней по миру

В России показатели летальности коронавирусной инфекции ниже среднего мирового уровня. По количеству тестов на COVID-19 страна заняла место в первой тройке. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую процитировал ТАСС. Она подчеркнула, что за последнюю неделю в стране ежедневно фиксировали 17,9 случая заражения SARS-CoV-2 на каждые 100 тысяч населения.

«Летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — заявила Попова.

В Роспотребнадзоре указали, что среди других стран мира средний показатель летальности составил 2,3% от числа зарегистрированных случаев COVID-19.

Попова уточнила, что на сегодняшний день среди жителей РФ «чуть более 2,53 миллиона» заразившихся. При этом выздоровели уже 1,98 миллиона человек.

По количеству тестов на коронавирус на один миллион жителей Россия входит в первую тройку государств. На первом месте США с 620 тысячами анализов на это же число населения, на втором — Великобритания (573 тысячи исследований на миллион человек).