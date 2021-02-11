Лепка и капуста помогут быстрее восстановиться после COVID-19

Переболевшим COVID-19 посоветовали заниматься лепкой и тренировать мелкую моторику. Чтобы быстрее восстановиться после болезни, в рацион следует включить блюда с обилием клетчатки.

Невролог Василий Грибанов заметил, что для полноценного восстановления нервную систему придется тренировать. Его слова привел сайт «Мир 24».

«Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы», — пояснил врач.

«Постковидный синдром» может усилить употребление в пищу тяжелых для пищеварения продуктов — в их составе содержатся труднорастворимые жиры и белки. Из-за неправильного питания есть риск столкнуться с нарушениями сна.

Для питания следует выбирать продукты, богатые клетчаткой: есть капусту и цельные злаки, фрукты, смородину и малину.

Обычно перенесшему COVID-19 требуется около трех-шести месяцев, чтобы полностью прийти в себя после болезни. Жителям больших городов восстановиться сложнее из-за активного ритма жизни.

Введенный в России масочный режим, скорее всего, отменят не раньше мая. Москвичам придется пользоваться средствами защиты дольше — до июня.