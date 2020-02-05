Леонид Рошаль: сегодня опаснее грипп, чем коронавирус

Рошаль заявил, что «число, которое поражает сегодня коронавирус, не идет в сравнение с тем, что идет с гриппом и ОРВИ у нас в России». Он напомнил, что в России эпидемия гриппа происходит каждые четыре-пять лет.

«При прошлой эпидемии, совсем недавно, погибло около одной тысячи человек. Если по численности населения перевести этот процент в Китай, то это пять–шесть тысяч человек», — рассказал врач.

Рошаль оценил меры противодействия распространению вируса. По его словам, Россия своевременно прекратила сообщение с КНР и начала профилактические мероприятия.

«Мы знаем, что в Тюмени готовится место для того, чтобы в короткий срок изолировать тех, кто возвращается. Это правильно <…> карантин, который будет создан, он правильный и оправданный, и бояться этого не надо», — подчеркнул он.

Рошаль посоветовал проводить «элементарную» профилактику: не водить в школу детей с респираторными заболеваниями, носить маски в общественных местах и регулярно проветривать помещения.

«Для меня сегодня опаснее грипп, чем коронавирус. Я думаю, нам надо успокоиться. Мы сделаем все, чтобы коронавирус не стал эпидемией в России», — пообещал Рошаль.