Лео Бокерия назвал минусы плотного завтрака

Принято считать, что обязательно нужно плотно завтракать, а вечером не налегать на еду. Но у сытных блюд по утрам есть минусы.

«На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать», — пояснил «Пятому каналу» российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

Он рассказал, что сам встает в 05:45 и в качестве завтрака ест только творог. Во время операций времени на перекусы нет, но после их завершения специалист ест фрукты или творог. Домой академик приходит не раньше 20:00. Только после этого времени Бокерия позволяет себе сытные блюда. По словам кардиохирурга, такой распорядок дня он перенял у американских коллег, которые плотно ужинают после семи вечера и идут заниматься спортом.

Лео Бокерия — главный кардиохирург Минздрава России, педагог и академик РАН. С 1994 по 2019 год занимал должность директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

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