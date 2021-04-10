Лео Бокерия назвал легкий способ долго жить и не болеть

Чтобы увеличить срок жизни на шесть-восемь лет, нужно двигаться около двух часов в неделю. Ходьба является самым безопасным, доступным и эффективным способом профилактики разных заболеваний.

Об этом сайту kp.ru рассказал академик, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия. Медики утверждают, что для увеличения срока жизни необходимо придерживаться пяти простых правил — не курить, есть больше овощей и меньше соленой пищи, не злоупотреблять алкоголем и больше двигаться. Лео Бокерия ранее называл пандемию физической пассивности более опасным врагом, чем коронавирус.