Здоровье 01 февраля 2024, 15:14 Lenta.ru: употребление алкоголя по вечерам ухудшает качество сна

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Употребление алкоголя даже за час до отхода в кровать значительно снижает качество сна. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Sleep.

Там говорится, что быстрая фаза занимает около 20% ночного сна, однако она очень важна. Но при употреблении спиртного человек ее пропускает. Он сразу погружается в фазу медленного сна.

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Как добавила «Свободная пресса», исследование показало, что после спиртного люди засыпают быстрее. Однако из-за пропуска фазы быстрого сна его качестве снижалось.

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