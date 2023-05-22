Здоровье 22 мая 2023, 13:05 Lenta.ru: люди с высоким давлением и ожирением наиболее подвержены рискам развития диабета

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Основными факторами риска развития диабета являются избыточный вес, наследственность и повышенное давление. Об этом сообщил основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев в беседе сLenta.ru.

По словам эксперта, также спровоцировать болезнь могут хронические стрессы, вредные привычки и неправильное питание. Кроме того, высоким рискам развития болезни подвержены люди, ведущие малоподвижный образ жизни.

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Как сообщили«Народные новости», для профилактики диабета необходимо проходить регулярные медицинские проверки.