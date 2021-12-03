Лекарство от тревожности после ковида разработали в России

Компания НТИ «Авинейро» заявила о разработке противотревожного лекарственного препарата для переболевших COVID-19. Утверждается, что средство хорошо переносится и безопасно, написало РИА «Новости».

Новый препарат «Авиандр» против тревожных состояний разработали в Национальной технологической инициативе «Авинейро». Он призван в первую очередь помочь тем, кто переболел COVID-19.

Разработчики отметили, что тревожные состояния являются частым последствием этой болезни и негативно влияют на общемировое психическое здоровье. Они могут привести даже к утрате трудоспособности.

«В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность», — отметила медицинский директор проекта Елена Якубова.

По ее словам, у испытуемых за восемь недель общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Кроме того, препарат позитивно работает против депрессии.

Из-за пандемии во всем мире возросло еще и количество людей, страдающих бессонницей. При этом врачи отмечают, что здоровый сон — залог физического и психического благополучия человека.«360» узнал ранее, как улучшить качество сна и когда стоит обращаться к специалистам.