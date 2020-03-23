Лекарство от коронавируса нового типа успешно испытали на людях во Франции

Испытания лекарства от коронавируса нового типа прошли успешно. Французские ученые испытали на пациентах два уже существующих препарата — гидроксихлорохин и азитромицин.

Об успешных результатах клинического исследования они рассказали в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Сейчас в мире еще нет лекарства, предназначенного для лечения коронавируса нового типа. Однако ученые считают, что смогут справиться с заболеванием при помощи уже существующих медикаментов.

Основная масса исследователей считает, что лучше всего для этого подойдут две группы лекарств. Речь идет о ремдесивире — внутривенном препарате с широкой противовирусной активностью, а также хлорохине и гидроксихлорохине — противомалярийных лекарственных средствах.

Все эти три препарата показали свою эффективность против коронавируса нового типа во время лабораторных испытаний. Но чтобы начать лечить людей этими лекарствами, нужно провести множество клинических испытаний.

Первые такие тесты сделали французские ученые на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета. Они проверили эффективность одного из трех лекарств — гидроксихлорохина. Его испытывали как отдельно, так и в сочетании с антибиотиком азитромицином.

В исследовании участвовали 36 взрослых пациентов. Все они были носителями нового типа коронавируса, причем у некоторых из них симптомы отсутствовали. Принимали препарат 20 человек — остальные 16 составили контрольную группу. Им продолжили назначать антибиотики и лечить симптомы болезни.

На протяжении 10 дней 14 пациентов принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в сутки. Еще шесть — дополнительно получали азитромицин: первые два дня им назначали по 500 миллиграмм в день, последующие четыре дня — по 250 миллиграмм. Врачи отметили, что все шесть человек хорошо переносили комбинацию этих двух препаратов. Чтобы понять, есть ли какие-либо осложнения на сердце, им ежедневно делали электрокардиограмму.

Результаты обнадежили исследователей — на пятый день испытаний тесты на коронавирус нового типа оказались отрицательными у всех шести пациентов. Результаты не изменились и в следующие дни исследований — больные полностью излечились от инфекции.

Одна пациентка, которая принимала только гидроксихлорохин, в течение семи дней проходила тесты и каждый раз они показывали, что она до сих пор заражена коронавирусом. На восьмые сутки врачи дали ей азитромицин — и уже на следующий день результаты тестов на коронавирус стали отрицательными.

Несмотря на успех, ученые отмечают, что тестовая группа была небольшой — для подтверждения результатов нужно проводить более масштабные исследования. Однако результаты, которые удалось получить на первом этапе исследования, очень обнадеживают.