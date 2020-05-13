Вирусолог предположил, когда выпустят эффективное лекарство от COVID-19

Реально действующее лекарство от COVID-19 может появиться к осени. Препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Бороться с заболеванием помогут искусственно добавленные антитела.

Предполагаемые сроки создания лекарственного средства назвал в беседе с газетой «Известия» вирусолог и руководитель лаборатории генной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Подход, выбранный специалистами Regeneron Pharmaceuticals как раз основан на добавлении антител. Благодаря им иммунитет будет более эффективно справляться с инфекцией.

«Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа», — уточнил вирусолог.

Он добавил, что в последнем релизе Regeneron Pharmaceuticals говорилось о клинических испытаниях препарата, которые они обещали начать в июне. Выпуск лекарства запланирован на начало осени.

Волчков заметил, что полученные от переболевших COVID-19 природные антитела могут быть разными по своей эффективности. Специалисты компании выявили лучшее из них и клонировали.

По мнению главы лаборатории генной инженерии МФТИ, система здравоохранения в России хорошо справляется с эпидемией коронавируса. Ослаблять ограничительные меры в стране можно, когда переболеют 25-30% населения РФ. Массовое тестирование на антитела даст ответ, когда это произойдет.

Сейчас в России 232 243 подтвержденных случая COVID-19. С начала эпидемии вылечились более 43 тысяч человек, скончались 2116 пациентов. Регионы РФ начали выходить из режима самоизоляции.