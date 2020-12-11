Лекарство «Иммуноглобулин» стало дефицитом в России

«Иммуноглобулин» пациенты получают в соответствии с программой государственных гарантий. Но врачи отказываются выписывать рецепты, объясняя, что его просто нет в свободной продаже. Не достать препарат и в специализированных аптеках, где его продают по льготе.

В компании DSM Group, которая специализируется на анализе фармацевтического рынка, рассказали, что по статистике объем закупок в этом году даже вырос. Если в прошлом году закупили 360 906 упаковок, то за 10 месяцев этого года уже 381 400.

Но пациенты утверждают, что им отказывают в предоставлении препарата. Благотворительный фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» отправил письмо в Росздравнадзор, Минздрав и уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой.

Общественники рассказали, что получили 24 заявки из 18 регионов, в которой люди жалуются, что не могут получить необходимое лекарство. Врачи объясняют это тем, что аукционы по закупке не состоялись.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев заявил, что замены этому препарату нет. Без лекарства иммунитет пациентов падает до минимального уровня.

По его словам, причиной стала пандемия. Производители «Иммуноглобулина» столкнулись с дефицитом сырья. Лекарство делают из плазмы крови, а количество доноров значительно снизилось. По словам академика, Минздрав в курсе проблемы и уже решает этот вопрос.

Но выходом может стать поднятие закупочной цены препарата, чтобы производители чаще отвечали на выставленные на аукционы заявки. Иностранные компании на российский рынок выходить не спешат, так как они не могут принимать участие в государственных закупках, если, как минимум, две российские компании предлагают купить аналоги.