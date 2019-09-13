Лекарство «Фризиум» зарегистрируют в ближайший месяц

Производитель «Фризиума» фармакологическая компания «Санофи» в течение ближайшего месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России. Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова пообещала препарату ускоренную регистрацию.

«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», — заверила Скворцова в ходе прямой линии в пресс-центре МИА «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости».

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Ранее в Москве задержали женщину, которая заказала незарегистрированное лекарство за рубежом для своего ребенка. Против женщины начали уголовное разбирательство, ей грозило суровое наказание. На ситуацию обратили внимание общественность, правозащитники, власти. В результате уголовное дело было отменено.

«Фризиум» был зарегистрирован в России с 1971 по 1991 год. Препарат использовали для лечения страдающих эпилепсией. Сейчас в нем нуждаются около трех тысяч детей. Для остальных пациентов лекарство не является безальтернативным.