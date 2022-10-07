Лекарство для детей с лейкозом оказалось в дефиците в России | 360°

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Лекарство для детей с лейкозом оказалось в дефиците в России

«Коммерсант» сообщил о дефиците важного для детей с лейкозом препарата «Онкаспара»

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В России сформировался дефицит жизненно важного и безальтернативного препарата для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на сообщение в ассоциации онкопациентов «Здравствуй».

Этим препаратом является средство «Онкоспар». По данным представителей организации, к ним поступает большое количество сообщений от взволнованных родителей и врачей. Их беспокоит оставшийся в стране объем препарата.

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Ситуация осложняется безальтернативностью лекарства.

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Подобное беспокойство уже возникало в 2019 году. Тогда «Онкоспар» лишился регистрации в стране, после чего препарат исчез из продажи. Однако правительство вмешалось в ситуацию и оперативно разрешило проблему.

В этом году быстро восполнить запасы лекарства вряд ли удастся. Новые поставки «Онкоспара» ожидаются не раньше первой половины следующего года. Это обусловлено необходимостью изменить оформление и содержание упаковки из-з перевода текста на русский язык.

В то же время представители Минздрава заявили, что они держат ситуацию на контроле, и знают о недостаточном объеме оставшихся запасов «Онкоспара». Сотрудники ведомства 5 октября выдали производителю заключение «о возможности обращения зарегистрированного в РФ онкаспара в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств».

Дети

Минздрав

Онкология

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