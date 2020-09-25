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    25 сентября 2020, 13:06

    Лекарства от ВИЧ спасут от диабета

    Алена Макаренко

    Диабет II типа можно предотвратить с помощью группы препаратов, применяющихся для лечения ВИЧ и гепатита B. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Вирджинии. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
    Лекарства от ВИЧ спасут от диабета

    Специалисты в течение 17 лет анализировали данные 128 тысяч человек. У пациентов, принимавших препараты от ВИЧ и гепатита, риск возникновения диабета снижался на 33%, писала «Русская планета». Это происходило благодаря понижению инсулинорезистентности и активации инфламмасомы — многобелкового олигомерного комплекса, отвечающего за активацию воспалительного ответа.

    Ученые полагают, что с вероятность в 95% препараты, известные как нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ), снизят риск диабета на 29% в клинических испытаниях.

    Пока что исследования проводились на образцах клеток человека и на мышах, которые получали жирную пищу.

    Сахарным диабетом страдают почти 500 миллионов человек во всем мире. По прогнозам ученых, эта цифра в ближайшие десятилетия резко возрастет. По большей части такому типу диабета подвержены граждане старше 40 лет, зачастую болезнь сопровождается ожирением.

    Новости SMI.FM