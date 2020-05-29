Лекарства от ОРВИ подорожали почти на 8%

Препараты от вирусных инфекций в апреле выросли в цене почти на 8%. Отдельные лекарства подорожали почти вдвое.

Как сообщает газета «Известия», в среднем все цены увеличились на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Значительно подорожали препараты от ОРВИ и гормональные лекарства. Они выросли на 7,6 и 10,3% соответственно.

Также существенно подорожали препараты для лечения кожных заболеваний (+7,4%), помогающие решить проблемы костно-мышечной системы (7,3%) и лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы (7,2%).

Резкое повышение зафиксировала Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). По данным сервиса, йод подорожал на 30,6%, валидол — на 23%, а левомеколь — на 21,2%.

По мнению гендиректора агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрия Чиркова, повышение цен произошло из-за падения курса рубля.

«Для российских препаратов подорожало фармакологическое сырье, а в случае с импортными изменилась закупочная цена», — пояснил он.

Ранее стало известно, что теперь аптечные сети смогут продавать безрецептурные товары онлайн. Для этого им необходимо получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Московские аптеки уже получили первые разрешения.