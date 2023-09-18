Здоровье 18 сентября 2023, 04:14 Лекарства начнут продавать в рассрочку в России «Ведомости»: в России появится возможность купить лекарства онлайн и в рассрочку Freepik

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В России планируют запустить онлайн-продажу лекарств. При этом дорогостоящие препараты можно будет приобрести в рассрочку. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в проекте «Сбер Еаптека».

Информацию о подготовке проекта изданию подтвердил представитель «Сбер Еаптеки». По его словам, для развития проекта запустят отдельный сервис. Таким образом компания хочет занять свободную нишу на рынке.

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Сейчас такую услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует только в отношении биологически активных добавок.

Ранее стало известно, что, несмотря на санкции, в России нет дифицита лекарств. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «360», что ассортимент импортных лекарств в России за три года только вырос. А в этом году показатели намного лучше, нем в начале пандемии коронавируса.

В конце августа в России отметили рост цен на жизненно важные препараты на 1,6%. Этот показатель значительно ниже инфляции.