Лекарства из российского опийного мака начнут выпускать в 2021 году

Обезболивающие препараты из выращенного в России опийного мака могут начать производить в 2021 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Биотехмед».

«Это вопрос национальной безопасности. Мы сейчас вместе с министерством внутренних дел согласовываем параметры и регион», — цитирует заявление Мантурова РИА «Новости».

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Он отметил, что власти предполагают выделить для выращивания мака небольшую территорию площадью около 200 гектар.

«В ближайшее время мы определимся с субъектом, где это будет выращиваться. С точки зрения запуска производства — это 2021 год», — добавил министр.

Выращиванием растений будет заниматься подведомственный Минпромторгу «Московский эндокринный завод». Мантуров сказал, что сейчас порядка 98% фармацевтических субстанций, из которых изготавливают обезболивающие, поставляются из-за границы.

Ранее сообщалось, что врачи нашли связь между гиперактивностью и рассеянным вниманием у детей в возрасте от полугода до 11 лет и употреблением парацетамола их матерями во время беременности. Мальчики оказались более восприимчивы к препарату.