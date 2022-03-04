Мурашко заявил о достаточном запасе лекарств в условиях санкций

Ситуация с наличием лекарств и медикаментов в России стабильная. В стране есть достаточные объемы запасов препаратов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже заключены контракты на поставку 85% годового объема лекарственных средств.

«По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов», — отметил министр.

Мурашко указал, что иностранные производители лекарств не сообщали о том, что прекратят поставки в Россию. Напротив, они подтвердили, что продолжат свою работу. В данный момент министерство работает над принятием мер, чтобы усовершенствовать обеспечение россиян продукцией здравоохранения.