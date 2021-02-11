Раскрыт способ возврата лекарств в аптеку

Несмотря на запрет возврата лекарств в аптеку, есть несколько способов это сделать. В частности, если удастся доказать их ненадлежащее качество, если рецептурное лекарство продали без рецепта, при ошибке в выдаче наименования, дозировке или форме лекарства.

По словам медицинского юриста, председателя правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирины Гриценко, к ненадлежащему качеству можно отнести целый ряд причин.

«Истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия», — перечислили эксперт.

Если провизор не предоставил покупателю информацию о товаре и его изготовителе, лекарство также можно вернуть или заменить.

Юрист напомнила, что по закону «О защите прав потребителей» нельзя возвращать товары надлежащего качества, принадлежащие к категориям продовольственных товаров, лекарственных препаратов, товаров для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях.

«Не подлежат возврату и обмену изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные, линзы очковые, продаваемые некоторыми аптеками», — добавила Ирина Гриценко.

После банкротства компании «Алвис» в российских аптеках пропал безаналоговый иммунодепрессант «Азатиоприн». В связи с дефицитом препарата компании разрешили возобновить его выпуск.