Мини-сердца вырастили ученые для испытания лекарств от коронавируса

Специалисты создали мини-сердца, чтобы испытать действие лекарственных препаратов, которые применяются для лечения COVID-19. Об этом сообщила «Газета.ru».

Вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заметил, что, действительно, выращенные органоиды могут показать, как на сердце действуют разные лекарства от коронавируса.

«Органоиды наиболее точно по сравнению с другими методами отражают действие токсичных препаратов, которые могут привести к дисфункции тех или иных систем. Они отражают надклеточный уровень, приближенный к физиологическому состоянию сердечной мышцы», — объяснил собеседник издания.