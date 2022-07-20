Лекарств от COVID-19 в аптеках России хватит минимум на 8 месяцев

Дефицита лекарств от известных штаммов коронавируса в России не предвидится. Запасов препаратов в аптеках хватит на ближайшие восемь месяцев, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий.

«По данным национальной системы цифровой маркировки „Честный знак“, запасов препаратов, применяемых для лечения известных штаммов коронавирусной инфекции, в российских аптеках хватит на восемь месяцев», — сказали представители центра.

Фармацевты получают новые лекарства, в том числе отечественного производства. Однако спрос на них упал на 32%. За две недели июля россияне купили 3,1 миллиона пачек, а в первой половине июня — 4,6 миллиона. Поэтому, считают специалисты, дефицита можно не опасаться.

Россия предложила КНДР свои вакцины против COVID-19, лекарства и тест-системы, сообщил RT. В мае страна объявила локдаун.