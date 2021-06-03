В ФМБА рассказали о действии препарата от коронавируса «Лейтрагин»

Разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) препарат для лечения коронавируса «Лейтрагин» позволяет предотвратить цитокиновый шторм, что спасает больному жизнь. Об этом «Известям» заявила замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

«„Лейтрагин“ направлен на то, чтобы цитокины (малые белки, направляющие иммунный ответ организма) не вырабатывались и человек оставался жив», — сказала она.

Замруководителя ФМБА отметила, что препарат действует на причину цитокинового шторма, а применяемые до этого лекарства боролись только с симптомами.

Собеседница уточнила, что «Лейтрагином» будут лечить «более серьезные формы заболевания». Хотя препарат можно использовать и для профилактики легочных осложнений, «но только по решению врача и только по показаниям крови».

2 июня ФМБА объявило о регистрации собственного препарата для лечения и профилактики поражения легких при коронавирусе «Лейтрагин».

По словам Яковлевой, теперь нужно быстро запустить его в производство.