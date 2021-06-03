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    03 июня 2021, 03:15

    В ФМБА рассказали о действии препарата от коронавируса «Лейтрагин»

    Кирилл Фролов

    Разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) препарат для лечения коронавируса «Лейтрагин» позволяет предотвратить цитокиновый шторм, что спасает больному жизнь. Об этом «Известям» заявила замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

    В ФМБА рассказали о действии препарата от коронавируса «Лейтрагин»

    «„Лейтрагин“ направлен на то, чтобы цитокины (малые белки, направляющие иммунный ответ организма) не вырабатывались и человек оставался жив», — сказала она.

    Замруководителя ФМБА отметила, что препарат действует на причину цитокинового шторма, а применяемые до этого лекарства боролись только с симптомами.

    Собеседница уточнила, что «Лейтрагином» будут лечить «более серьезные формы заболевания». Хотя препарат можно использовать и для профилактики легочных осложнений, «но только по решению врача и только по показаниям крови».

    2 июня ФМБА объявило о регистрации собственного препарата для лечения и профилактики поражения легких при коронавирусе «Лейтрагин».

    По словам Яковлевой, теперь нужно быстро запустить его в производство.