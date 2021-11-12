Легойда рассказал о борьбе РПЦ с бесплатными абортами

Русская православная церковь уже очень много лет ведет спор с властями, чтобы не оплачивать аборты из Фонда медицинского страхования. Эта процедура, если для беременности нет противопоказаний, не является медицинской. Об этом в программе «Специальный гость» на телеканале RTVI заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

Он напомнил, что ни одна из традиционных религий России никогда не согласится с проведением прерывания беременности. Он отметил, что это принципиальная позиция.

«Мы уже много лет в очень сложной дискуссии находимся с государством по этой теме, потому что наша позиция в том, что из Фонда обязательного медицинского страхования, такую процедуру как аборт нужно вывести, потому что мы все ее оплачиваем», — заявил Владимир Легойда.

Он отметил, что деньги идут даже со счетов тех людей, которые в силу своих религиозных воззрений выступают против подобной процедуры. Это нарушает их совесть.

«Честный врач всегда скажет, что это не медицинская операция, не медицинская процедура и не медицинская помощь», — пояснил Легойда.

На вопрос ведущей, а как быть с медикаментозным прерыванием беременности при помощи таблетки на очень ранних сроках Легойда отметил, что это тоже рассматривается как убийство.

«Если женщина, которая ее приняла, считает себя человеком религиозным, она должна это осознать, прийти и покаяться», — пояснил представитель РПЦ. Легойда добавил, что такой точки зрения придерживаются все религиозные организации.