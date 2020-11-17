Легкую формы коронавируса связали с тяжелыми последствиями для организма
Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на выводы экспертов британской группы Coverscan. В их исследовании приняли участие более 200 пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией в легкой форме. Симптомы заболевания сохранялись у них достаточно долго и у почти 70% были поражены один или несколько органов. Чаще всего негативные изменения затрагивали легкие, сердце, поджелудочную железу. Реже — почки, печень и селезенку.
Даже через несколько месяцев после выздоровления люди жаловались на мышечные спазмы, головные боли и одышку.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России не были зарегистрированы подтвержденные случаи повторного заражения коронавирусом.
По последним данным, в мире заразились опасной инфекцией более 54 миллионов человек. Из них умерли свыше 1,3 миллиона пациентов.
В России были инфицированы более 1,9 миллиона человек. Выздоровели около 1,45 миллиона пациентов, скончалась — свыше 33 тысяч человек.