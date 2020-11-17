Легкую формы коронавируса связали с тяжелыми последствиями для организма

Медики оценивают риск осложнений после легкой формы коронавируса как достаточно низкий. Однако заболевание может вызвать серьезные продолжительные последствия для важнейших внутренних органов.

Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на выводы экспертов британской группы Coverscan. В их исследовании приняли участие более 200 пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией в легкой форме. Симптомы заболевания сохранялись у них достаточно долго и у почти 70% были поражены один или несколько органов. Чаще всего негативные изменения затрагивали легкие, сердце, поджелудочную железу. Реже — почки, печень и селезенку.

Даже через несколько месяцев после выздоровления люди жаловались на мышечные спазмы, головные боли и одышку.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России не были зарегистрированы подтвержденные случаи повторного заражения коронавирусом.

По последним данным, в мире заразились опасной инфекцией более 54 миллионов человек. Из них умерли свыше 1,3 миллиона пациентов.

В России были инфицированы более 1,9 миллиона человек. Выздоровели около 1,45 миллиона пациентов, скончалась — свыше 33 тысяч человек.