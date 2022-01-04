Легкое течение ковида может провоцировать аутоиммунные реакции

Легкое или бессимптомное течение коронавируса у человека может вызвать долгий иммунный ответ, направленный против тканей и органов самого организма. К такому выводу пришли ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США.

Выводы исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Врачи отслеживали состояние 177 человек, которые переболели ковидом. Образцы крови испытуемых ученые сравнили с образцами, которые были взяты у здоровых людей до пандемии. Результаты показали, что у переболевших коронавирусом людей был повышенный уровень аутоантител. Такие показатели характерны для пациентов с хроническими аутоиммунными заболеваниями, среди которых, например, ревматоидный артрит.

Ряд аутоантител связан с аутоиммунными заболеваниями, которые поражают чаще женщин. Однако у переболевших COVID-19 врачи заметили другой эффект: таких аутоантител было больше у мужчин.

Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся несмотря на поставленную вакцину.

Уже в 2022 году пандемия может войти в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его мнению, ситуацию можно сравнить с 60-ми годами прошлого века, когда в мире бушевала эпидемия гонконгского гриппа. Это заболевание подкосило здоровье многих людей, но благодаря вакцинам и лекарствам болезнь удалось победить.