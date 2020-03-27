Легкие предложили защитить от коронавируса при помощи добавок в чай

Диетологи обратили внимание, что куркуму можно добавлять не только в горячие напитки, но и в блюда. Специалисты убеждены, что специя способна защищать легкие человека от фиброза, аллергической астмы, хронической обструктивной болезни и даже от онкологических заболеваний.

Предполагается, что главную роль играет вещество куркумин. Оно может подавить воспаления в легочных тканях.