Легкие предложили защитить от коронавируса при помощи добавок в чай
Ученые из России и зарубежных стран призвали употреблять больше жидкости, чтобы укрепить иммунитет и предупредить коронавирус. По их мнению, чай с куркумой станет лучшим вариантом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал Food.News.
Диетологи обратили внимание, что куркуму можно добавлять не только в горячие напитки, но и в блюда. Специалисты убеждены, что специя способна защищать легкие человека от фиброза, аллергической астмы, хронической обструктивной болезни и даже от онкологических заболеваний.
Предполагается, что главную роль играет вещество куркумин. Оно может подавить воспаления в легочных тканях.