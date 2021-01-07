Легкая форма ковида у россиянки обернулась тяжелыми последствиями
«До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней», — рассказала жительница столицы «МК».
Она добавила, что болезнь протекала у нее с желудочно-кишечными симптомами. По словам женщины, она даже не догадывалась о коронавирусе. О болезни она узнала после прохождения ПЦР-теста на наличие инфекции. Исследования каждую неделю проводили у нее на работе.
«Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», — отметила пациентка.
Ранее египетские врачи выявили ковид у мужчины, страдавшего икотой. Затем аналогичный случай был зафиксирован американскими специалистами. Тогда мужчина обратился за помощью к медикам после четырех дней икоты. В итоге британские врачи порекомендовали идти в больницу, если необычный симптом беспокоит больше двух дней.