Легкая форма ковида у россиянки обернулась тяжелыми последствиями

Легкая форма ковида закончилась для россиянки тяжелыми последствиями. Лечиться от заболевания женщине приходится уже четвертый месяц, но пока полностью поправиться так и не получилось.

«До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней», — рассказала жительница столицы «МК».

Она добавила, что болезнь протекала у нее с желудочно-кишечными симптомами. По словам женщины, она даже не догадывалась о коронавирусе. О болезни она узнала после прохождения ПЦР-теста на наличие инфекции. Исследования каждую неделю проводили у нее на работе.

«Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», — отметила пациентка.

Ранее египетские врачи выявили ковид у мужчины, страдавшего икотой. Затем аналогичный случай был зафиксирован американскими специалистами. Тогда мужчина обратился за помощью к медикам после четырех дней икоты. В итоге британские врачи порекомендовали идти в больницу, если необычный симптом беспокоит больше двух дней.