«Легальный наркотик для частого употребления». Чем опасна рюмка перед сном
«Речь идет о психоактивном веществе, с помощью которого человек меняет свое психическое состояние. Если он каждый день находится в состоянии алкогольного опьянения, неважно какой степени, это означает, что у него сформировалась психическая зависимость от алкоголя. В первую очередь меняется нервная система, меняется психика человека. Это основной орган, который подвержен в первую очередь», — сказал Магалиф.
Он заметил, что понятия «тихого алкоголизма» не существует, зато есть первая, вторая и третья стадии зависимости.
«Когда у человека выявлены симптомы, тогда ему надо обращаться к специалисту, чтобы решить, что делать, в чем проблема, почему ему нужен легальный наркотик для частого употребления», — добавил Магалиф.
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн причислил 30% россиян к «тихим» алкоголикам, которые выпивают одну рюмку перед сном, а потом умирают от болезней сердца.