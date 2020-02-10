«Легальный наркотик для частого употребления». Чем опасна рюмка перед сном

Алкоголь может по-разному влиять на организм человека, но систематическое распитие спиртного в любом случае свидетельствует о повреждении нервной системы. Об этом «360» сказал главный врач Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф, комментируя информацию о том, что каждый третий россиянин — «тихий» алкоголик.

«Речь идет о психоактивном веществе, с помощью которого человек меняет свое психическое состояние. Если он каждый день находится в состоянии алкогольного опьянения, неважно какой степени, это означает, что у него сформировалась психическая зависимость от алкоголя. В первую очередь меняется нервная система, меняется психика человека. Это основной орган, который подвержен в первую очередь», — сказал Магалиф.

Он заметил, что понятия «тихого алкоголизма» не существует, зато есть первая, вторая и третья стадии зависимости.

«Когда у человека выявлены симптомы, тогда ему надо обращаться к специалисту, чтобы решить, что делать, в чем проблема, почему ему нужен легальный наркотик для частого употребления», — добавил Магалиф.

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн причислил 30% россиян к «тихим» алкоголикам, которые выпивают одну рюмку перед сном, а потом умирают от болезней сердца.