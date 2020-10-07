Лечить COVID-19 в России предложили по примеру Трампа
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заметила в беседе с РИА «Новости», что Трампу дали коктейль противовирусных антител. Сейчас они проходят в Соединенных Штатах клинические испытания.
«Можно считать, что Трамп стал участником клинических испытаний. <…> Эти антитела реагируют с антигенами SARS-CoV-2 и нейтрализуют его», — пояснила специалист.
Препарат она охарактеризовала как безопасный и, видимо, эффективный, но «очень дорогой». В России технологии позволяют создавать схожие лекарства. Причем проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности, по словам Барановой, не возникнет.
«В принципе, таким же способом можно лечить людей в России. У нас есть технологии, которые позволяют это делать. Такой препарат будет неидентичным, но похожим», — уточнила она.
С того момента, как у Трампа обнаружили коронавирусную инфекцию, он употреблял витамины C и D, цинк, аспирин и фамотидин. Когда именно американскому лидеру прописали все эти препараты, точно неизвестно. Кроме них, Трампу назначили ремдесивир от компании Gilead.
«Насколько я знаю, в России одна из компаний сделала генерик этого препарата, и скоро он будет доступен», — заметила Баранова. Она пояснила, что действие ремдесивира схоже с фавипиравиром, которого нет в США. Лекарство выпускают в инъекциях, и курс из пяти уколов стоит около 8-9 тысяч долларов.
Положительно повлиял на самочувствие Трампа и курс стероидов. Эксперт подчеркнула, что после их приема президент США заявил, что с ним все в порядке.
«Может, ему и дальше будут давать стероиды», — предположила Баранова.
Дональд Трамп заявил, что заболел COVID-19, 2 октября. Главу Белого дома госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, где он провел всего несколько дней. Из больницы американский лидер выписался 5 октября.