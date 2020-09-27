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    27 сентября 2020, 03:56

    Лечить COVID-19 можно как токсическое отравление — российские врачи

    Анастасия Кукова

    Тяжелые формы коронавируса можно лечить так же, как отравления ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. Это предложение выдвинули ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
    Лечить COVID-19 можно как токсическое отравление — российские врачи

    Сделать подобный вывод они смогли на основании публикации, сделанной китайскими врачами. Как сообщила газета «Известия», исследователи из университета Ибин и Сычуаньского университета науки и техники выяснили, что симптомы в случаях отравлений и COVID-19 очень схожи. По их мнению, вирус разрушает гемоглобин и вытесняет из него положительно заряженные атомы железа. Они попадают в кровь, поражая стенки сосудов и внутренние органы.

    Врачи давно научились нейтрализовать эту форму металла и разработали детоксикационную терапию. Поэтому петербургские ученые предложили лечить коронавирус как отравление гемолитическими ядами.

    Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада сообщил изданию, что лечение коронавируса должно быть комплексным.

    «Одним из компонентов такого комплекса является дезинтоксикационная терапия. Она применяется для выведения токсических веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности возбудителя и веществ, образующихся в результате воспаления и гибели клеток организма больного», — подчеркнул он.

    Специалисты одного из научных центров госкорпорации «Росатом» предложили проводить дезинфекцию легких с помощью ультрафиолета.

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