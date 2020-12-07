Лечить 24/7. Как частные клиники помогают государственным во время пандемии

Еще до пандемии медики трудились, что называется, по полной, иногда без перерывов и выходных. А с приходом COVID-19 работать им приходится 24/7. Так как многие государственные клиники переоборудовали под лечение зараженных коронавирусом, помочь коллегам с плановыми обследованиями и лечением пациентов решили частные медицинские центры. И дело тут совсем не в прибыли.

«Уж слишком затратна медицина как отрасль экономики, она планово-убыточна, поэтому заниматься ей могут только фанатики. Поэтому медицина, тем более частная — это не про бизнес», — рассказал генеральный директор и главный врач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

В клинике «Медицина 24/7» людей принимают так же, как и до пандемии. Берут даже самых сложных с онкологией, сахарным диабетом, заболеваниями сердца и нервной системы. Кстати, своих пациентов здесь называют коллегами. Потому что за скорое выздоровление отвечают не только врачи, но и сами больные. Таких здесь более семи тысяч за год, и к каждому медики находят свой особый подход.

«Когда наш коллега, друг опускает руки, отчаивается, говорит, что никто и ничто уже не может ему помочь, мы оказываем ему психологическую помощь, чтобы он сохранял силы и волю к победе. Именно это позволяет нашим пациентам противостоять очень тяжелым недугам», — подчеркнул Серебрянский.

Бороться с заболеваниями медикам помогает и современное оборудование. И это не только аппарат КТ, компьютеры и тренажеры для реабилитации. В клинике заботятся и о том, чтобы никто из пациентов и персонала не заразился ковидом. Для борьбы с вирусами используют специальную установку. Таким аппаратом при желании можно обеззаразить даже небольшой аэропорт.

«Он выдает настолько мощную дозу ультрафиолетового излучения в моменте, которая позволяет сделать помещение безопасным или практически безопасным в течение одной-двух-трех минут», — объяснил главврач клиники «Медицина 24/7».

Не запустить болезнь и выявить патологии на ранних стадиях — вот что важно для врачей клиники. От поступления пациента в центр до начала, например, сложной операции проходит не более четырех часов. С медикаментами проблем здесь нет и не было даже при закрытых границах. В год специалисты «Медицины 24/7» спасают тысячи пациентов. И здесь подсчитывают, на сколько лет продлили жизнь людям, а не нули от прибыли.