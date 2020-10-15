Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения COVID-19

Речь идет об отечественном и импортном лекарствах. Регистрационные удостоверения на них были выданы 14 октября.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне стало известно, что стоимость препаратов от коронавируса изменится, сказали в правительстве. Это связано с тем, что 12 октября глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, включающее соответствующие препараты в перечень жизненно необходимых.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую создали специалисты «Вектора», поступит в гражданский оборот в первый день 2021 года. Об этом свидетельствуют данные регистрационного удостоверения препарата, опубликованные ранее в государственном реестре лекарств. «ЭпиВакКорона» — это вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, сказано в удостоверении. Выпускать ее будут в виде суспензии для внутримышечного введения.