Названо число находящихся на лечении россиян с ковидом

Коронавирус из России не ушел и продолжает заражать людей. На сегодняшний день лечение от инфекции получают более 100 тысяч человек. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что пока зафиксировано только снижение выявляемых случаев, но говорить о полном окончании распространения инфекции нельзя.

«Коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня болеют», — заявил он.

Министр призвал россиян провести вакцинацию детей перед летними каникулами. Это поможет не допустить вспышки заболеваемости.

По данным оперативного штаба, на среду, 11 мая, за сутки в России госпитализировали 1132 человека с коронавирусной инфекцией. Выявили 4102 новых случая заражения. Полностью выздоровели после перенесенного заболевания 5043 россиянина. Количество летальных исходов за сутки составило 98 случаев.