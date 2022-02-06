Педиатр назвал главные ошибки родителей при лечении детей

Россияне часто совершают ошибки при лечении своих детей по незнанию, или ориентируясь на методы народной медицины. Такие ошибки к выздоровлению ребенка не приведут, а вот значительно ухудшить его состояние могут. Примеры из своего опыта привела в беседе с «Газетой.ru» врач-педиатр Анастасия Юрьева.

Специалист заявила, что всех родителей можно разделить на два лагеря. Первые вызывают врача на дом при каждом чихе ребенка, а вторых даже при виде задыхающихся сына и дочки игнорируют жалобы. Юрьева пояснила, что однажды ей пришлось столкнуться с мамой из второй категории.

«Когда я приехала на вызов — чуть не поседела. Целый вечер пришлось потратить на то, чтобы убедить родительницу вызвать бригаду и уехать в больницу. В итоге у мальчика выявили двухстороннюю пневмонию», — поделилась она.

Педиатр отметила, что неоднократно объясняла, что при температуре у ребенка обтирать его водкой или уксусом нельзя ни в коем случае. Лучше всего использовать обычную воду, разогретую максимум до 30 градусов.

Водка и уксус не сбивают температуру. Вредные пары этих жидкостей могут привести к отравлению ребенка, а от содержащихся там кислот он получит ожоги.

«Часто на прием приходит нервный зажатый подросток, а над ним стоит мать и жалуется на то, какой он болезненный, как плохо ест и учится, а еще они прошли всех врачей, но он все никак не придет в себя. Печально это потому, что и матери, и ребенку в этом случае нужно идти не к педиатру, а к психотерапевту», — поделилась случаями из своей практики Юрьева.

Она пояснила, что здоровье ребенка во многом зависит от его психоэмоционального состояния. Поэтому родителям важно больше слушать детей, а не высказывать свои требования и не отпускать унижающие фразы.

Педиатр отметила, что часто направляет таких детей к неврологу. Но даже этот специалист не может справиться с ситуацией, если родители не поймут своих ошибок.

Современные родители слабо себе представляют возможности фармакологии. Когда у ребенка находят гельминтов, многие удивляются, почему для помощи выписывают только одну таблетку.

«Это эффективно, и она поможет. Глисты пропадут. Чеснок в ребенка заливать не надо. Если, конечно, не хотите обеспечить ему ожог слизистой оболочки прямой и толстой кишки», — заявила Юрьева.

Даже если ребенок заболел, то купать его можно. Даже если у него ветрянка, простуда или сделана прививка Манту. Если младенец начал чихать по несколько раз подряд — это не значит, что у него коронавирусная инфекция или ОРВИ. Этим способом растущий организм очищает свои дыхательные пути от слизи и пыли. Врача нужно вызывать только при повышении температуры, насморке и кашле.