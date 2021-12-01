Ученые объяснили, чем полезен витамин Е при лечении болезни печени

Витамин Е способен благоприятно сказываться на здоровье людей, которые страдают неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Такая информация появилась сразу в двух исследованиях американских ученых. Об этом сообщил еженедельный журнал «Профиль».

Обычно подобное заболевание возникает у людей с сахарным диабетом или лишним весом. Специалисты Национального центра биотехнологической информации США установили, что витамин Е способен снижать окислительный стресс. Кроме того, он работает как антиоксидант.

Если в организме в достаточной мере содержатся витамины С, Е, а также человек употребляет некоторые лекарственные препараты, то риск развития первой стадии НАЖБП значительно снижается. Также прием витамина Е показал более быстрый терапевтический эффект по сравнению со случаями, когда пациенты принимали плацебо, передали Nation News.

Другое исследование того же центра установило, что антиоксидантные свойства витамина Е благоприятно сказываются на лечении фиброза печени.