Лечение онкологии хирургическим методом в России упростили | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 15:10 Лечение онкологии хирургическим методом в России упростили

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В России значительно упростили лечение онкологии хирургическим методом. Такой информацией поделился врач Владислав Евсеев. Об этом сообщил Daily Moscow.

Российские технологии активно развиваются. Благодаря этому лечение для пациентов с онкологией становятся в разы менее травматичными. После вмешательства пациенты восстанавливаются без осложнений.

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«При раке молочной железы далеко не всегда необходимо удалять всю грудь, часто можно обойтись удалением лишь ее части, что позволит сохранить эстетический вид», — пояснил медик.

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